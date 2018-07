Inondations : une vingtaine de communes du Pas-de-Calais reconnues en état de catastrophe naturelle

Les 24 communes en état de catastrophe naturelle / © France 3 Hauts-de-France

L'étendue des dégâts après les orages du 24 mai 2018 à Ramecourt

La reconnaissance de l’pourvient d'être publiée au Journal Officiel ce 5 juillet.Elle fait suite aux inondations et coulées de boues survenues les 22, 24, 27 et 28 mai dernier dans l'Arrageois et le Ternois.Les habitants sinistrés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de cet arrêté pour déposer, afin de bénéficier du régime d’indemnisation prévu par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée.Les dossiers transmis par les autres communes sont toujours en cours d’examen et sont susceptibles d’être reconnuslors de la réunion de la commission interministérielle du 19 juillet prochain.