Insolite : passez une nuit dans l'univers d'Harry Potter à Bois-en-Ardres

Suite 9 3/4

La chouette Hedwige • © V. Dermersédian

Le chariot qui permet de traverser les murs • © V. Dermersédian

un parc arboré où flotte l'esprit d'Harry Potter • © V. Dermersédian

Un endroit magique

Dans la campagne du Calaisis, il se murmure qu'entre deux aventures, le sorcier Harry Potter vient se ressourcer dans le manoir de Bois-en-Ardres. Ici deux chambres d'hôtes sont décorées sur le thème d'Harry Potter.Dès que vous franchissez le pas de la suite 9 3/4 (référence au numéro du quai qu'empruntent le sorcier et ses amis pour aller à Poudlard) vous êtes accueillis par Hedwige, la chouette blanche d'Harry Potter. Dans une vitrine trône le célèbre balai Nimbus 2000 et sur le mur le papier peint retrace l'arbre généalogique de la famille Black.Gaëlle Baland et sa maman Sylvie ont eu l'idée en achetant ce manoir du 18eme siècle, situé au cœur d'un parc arboré de 3 hectares à Bois-en-Ardres. "On cherchait un thème original pour nos chambres d'hôtes et quand ma maman a parlé d'Harry Potter, j'ai dit banco !" explique Gaëlle, fan de la première heure de la saga de J.K. Rowling.Elle écume alors les boutiques à Londres, sur internet pour dénicher des objets qui rappellent l'univers du sorcier à Lunettes. "On a mis un lit king-size dans la suite pour que les touristes puissent aussi profiter de revoir en famille les Blue-Ray de la saga que nous leur mettons à disposition", précise Sylvie Baland.La chambre voisine se nomme "la salle commune des griffons d'or". Ici, les deux femmes ont placé sur des cintres les tenues d'Harry Potter pour que les hôtes puissent s'immortaliser dans le costume du sorcier. Sur le mur est accroché toute une collection de baguettes magiques et l'on trouve même la paire de lunettes rondes qu'Harry Potter a dû oublier lors d'un de ses passages à Bois-en-Ardres !Et pour les "Moldus" ( non sorciers) , Sylvie Baland a aussi prévu des hébergements : une cabane en bois toute biscornue et une bulle d'où l'on voit les étoiles. La propriétaire des lieux veut rendre ces séjours magiques, des moments de déconnexion dans un hâvre de verdure au milieu de chênes bicentenaires.