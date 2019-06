Isbergues : une voiture percute la façade d'une maison, cinq jeunes blessés dont trois grièvement

Cinq jeunes, dont quatre jeunes femmes, ont été blessés dans un accident de la route survenu sur la commune d'Isbergues (Pas-de-Calais) ce mercredi 5 juin.



Leur voiture a percuté la façade d'une habitation située rue Edmond Mille (D91) peu avant 16 heures, dans des circonstances qui restent à déterminer.



Parmi les cinq occupants, deux filles de 18 et 19 ans ainsi qu'un homme d'âge inconnu ont été grièvement blessés et transportés au CHR de Lille. Deux autres adolescentes de 16 et 17 ans, plus légèrement blessées, ont été transportées au Centre hospitalier de Beuvry. Les occupants de la maison n'ont pas été touchés.