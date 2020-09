Isques : un cadavre découvert au pied du viaduc de Quéhen

Thèse du suicide

C'est peu après 18 heures que la gendarmerie a été avisée par un automobiliste du stationnement dangereux d'un véhicule sur le viaduc de Quéhen qui prolonge celui d'Echinghen, sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais.Avant que les militaires n'arrivent sur place, la SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) les as prévenus qu'un corps gisait en contrebas de l'édifice, sur la route de Quéhen à Isques.Rapidement, les gendarmes ont pu faire le lien avec le véhicule abandonné sur le pont, puis avec d'autres recoupements, ont pu identifier la victime. Il s'agissait d'un homme âgé de 44 ans, domicilié à Roubaix (Nord).Le corps a été transporté à la morgue du cente hospitalier de Boulogne-sur-Mer, où un médecin légiste devra procéder à un examen.La thèse du suicide est privilégiée, sous réserve de nouveaux éléments qui viendraient la contredire. La brigade territoriale de Neuchâtel-Hardelot est chargée de l'enquête.