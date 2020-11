Jacques Secrétin, pionnier du tennis de table français et natif de Carvin, est mort à 71 ans

Champion d'Europe et 17 titres nationaux

"Compétiteur dans l'âme"

Jacques Secrétin, le pongiste le plus titré du tennis de table français, qui avait contribué à populariser son sport grâce à son talent et à son célèbre duo avec Vincent Purkart, est mort à 71 ans, a annoncé mercredi la Fédération de tennis de table (FFTT)."La FFTT a l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Jacques Secrétin", a écrit la Fédération sur sa page Facebook , en saluant le "palmarès incroyable" du gaucher, qui a décroché en simple un titre de champion d'Europe en 1976 et 17 titres nationaux, et en double mixte un titre mondial en 1977.En double, Secrétin avait également été sacré champion d'Europe en 1980, avant de décrocher le titre continental par équipes en 1984.Mais c'est surtout un spectacle, en duo avec un autre champion de France, Vincent Purkart, qui lui a permis de traîner sa moustache devant un public peu habitué aux compétitions.Le "show Secrétin-Purkart", concentré de facéties autour d'une table de ping-pong, connaît tant de succès qu'il accumulera plus de 4.000 représentations à travers le monde.Même après la fin de sa carrière sportive, Secrétin, né le 18 mars 1949 à Carvin dans le Pas-de-Calais, a continué à taper la balle, notamment avec des jeunes ou des détenus."Compétiteur dans l'âme, il avait comme objectif une médaille aux mondiaux vétérans 2020 à Bordeaux", initialement prévus en juin 2020 mais reportés au printemps 2021, a indiqué mercredi la FFTT."Il voulait absolument gagner dans la catégorie 70-75 ans. Il avait encore sa place parmi les six joueurs de l'équipe première", a assuré auprès de l'AFP Jean-Claude Baert, le président du Club pongiste lyssois où était licencié Secrétin.