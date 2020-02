Landrethun-le-Nord : le rappeur Nekfeu a (discrètement) tourné un clip dans le village

"Comment ils sont arrivés à Landrethun, je me le demande !"

Une station-essence, une salle de bain et un berger allemand... Voilà les quelques indices que l'on a sur le prochain clip du rappeur Nekfeu, tourné dans la commune de Landrethun-le-Nord (Pas-de-Calais), à mi-chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer.Le village de 1300 âmes a vu débarquer mercredi un bal de camions : l'équipe du rappeur adoubé par les Victoires de la musique en 2016 s'y était installée pour tourner un clip à l'intérieur d'un garage."Je n'étais prévenu de rien !", peste le maire (SE) Émile Petit, 80 ans et à la tête de la commune depuis 37 ans . "Si j'avais su qu'il venait tel jour et à telle heure, j'aurais vérifié tout de suite qui c'est et ce qu'il chante !" regrette l'élu, qui n'avait jamais entendu parler de Nekfeu, par ailleurs tête d'affiche cette année au Main Square Quant à savoir pourquoi l'artiste niçois a choisi une commune du Pas-de-Calais, le mystère "comment ils sont arrivés à Landrethun, je me le demande !" Avant de se souvenir que "le garage était en vente sur une agence immobilière, peut-être qu'ils l'ont trouvé via l'annonce..."Sur place, des vigiles empêchaient les badauds d'entrer dans le garage où le clip était tourné. De ce qu'il montrera, on en sait assez peu. Tout juste a-t-on appris qu'"ils ont téléphoné avant pour savoir s'ils pouvaient avoir une salle de bain et un berger allemand". Les équipes se seraient également servies d'une pompe à essence, qui est en réalité hors d'usage.Les équipes de tournage auront finalement passé la journée entière dans le village. "Hier soir, à 18 heures, ils étaient encore là !" s'étonne Émile Petit. Selon La Voix du Nord , d'autres tournages sont prévus dans le Boulonnais, mais sans Nekfeu.