Lens, Arras : appel à casting pour tourner dans un film de Kervern et Delépine

Avis aux acteurs en herbe : les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave de Kervern recherchent des figurants pour leur prochain long-métrage Effacer l’historique. Le tournage aura lieu aux alentours de Lens et Arras à partir du début du mois d'août.Le synopsys du film n’est pas encore connu. Mais les acteurs avec lesquels les figurants vont jouer sont prestigieux : l'humoriste Blanche Gardin, qui a déjà joué dans 20 ans d’écart et Tamara, Denis Podalydès, qui joue notamment dans Neuilly sa mère ! et Omar m’a tuer, Corinne Masiero, révélée dans la série policière éponyme, actrice dans De Rouille et d’os et Les Invisibles, mais aussi Yolande Moreau, Jacky Berroyer, Benoît Poelvoorde, Bouli Laners et bien d’autres.De nombreux profils sont recherchés mais ceux-ci sont bien précis : un homme qui a des origines indiennes, pakistanaises ou mauriciennes avec un accent, des hommes de confession musulmane, des jeunes adolescents de 16 ans qui en paraissent 14, une femme bourgeoise avec un chien, une femme tatouée sur le bras, une femme bilingue anglais américain entre 20 et 35 ans...Il y a différentes catégories pour le casting : figuration, petit rôle discursif, ou encore acting. Si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater à l'adresse mail suivante : culture-spectacle.59400@pole-emploi.fr Il faudra y joindre deux photos récentes (portrait et plein pied), votre nom, prénom, âge et date de naissance et les noms et prénoms de vos parents avec une adresse, un mail et un numéro de téléphone. Plus d'informations sur la page Facebook de Pôle emploi spectacle et audiovisuel des Hauts-de-France. Benoît Delépine, ou Mickaël Kern, né à Saint-Quentin, et Gustave de Kervern, né à l'île Maurice, sont très appréciés dans la région. Les réalisateurs ont été connus dans l'émission satirique Groland, diffusée sur Canal + au début des années 1990.Ils commencent à tourner des films ensemble à partir des années 2000, avec Aaltra. Depuis, ils n'ont jamais arrêté : Avida, Louise-Michel, Mammuth, Le Grand soir, Saint Amour, I Feel Good... Leur film Le Grand soir, sorti en 2012 avec Benoît Poelvoorde, avait d'ailleurs gagné le prix spécial du jury "Un certain regard", au Festival de Cannes.Pour Avida, sorti en 2006, le duo avait déjà ciblé les Hauts-de-France pour tourner leur film. À l’époque, la réalisation s'était notamment produite à Maubeuge.