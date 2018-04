30 millions d'euros pour déplacer la Joconde au Louvre-Lens : impossible, vraiment ?

Faire voyager la Joconde coûterait… 30 millions d’euros ! >> https://t.co/ayWiCqDXb9 pic.twitter.com/cljdj8NNQT — Le Parisien Infog (@LeParisienInfog) 3 avril 2018

Impossible, vraiment ?

De la prudence, côté mairie

Si on se pose la question du coût, c'est que le débat avance

Un sujet pas si utopique

", entame tranquillement Arnaud Desmaretz, Président de Lens United. Après l'érection d'unaux couleurs lensoises, rien de ne lui semble inatteignable. Pas même le transfert de Mona Lisa au Louvre-Lens, et qu'importe le prix.Nos confrères du Parisien ont en effet publié une première estimation du coût de transfert de la Joconde à Lens , d'après un document établi par le musée du Louvre, à Paris., dont 2 millions pour l'assurance du tableau, 3 millions pour l'emballage, 1 à 2 millions pour le transport et la sécurité... et"Même avec du mécénat privé,pour un simple prêt, fut-ce de la peinture la plus célèbre au monde,", affirment nos confrères du Parisien. "Si le journal s'était appelé", sourit Arnaud Desmaretz.. Mais on parle d'itinérance culturelle, dans ce cadre-là, 30 millions d'euros,L'assurance, que ce soit à Paris ou à Lens, c'est la même chose. Et: si on perd 20 millions de recettes à Paris,Pour lui,de ce transfert : attirer les touristes du monde entier dans le bassin minier et redynamiser la région. "Et quand j'ai rencontré la ministre la semaine dernière, elle m'a dit que", conclut le supporter lensois. Lui continue de fédérer les différents acteurs régionaux autour de ce projet : étudiants, lycéens, entreprises...Le maire (PS) de Lens Sylvain Robert semble y croire, mais paraît déjà plus prudent. Comme Arnaud Desmaretz, l'élu rappelle que cette somme colossale comprend pour une grande partie "un manque à gagner pour le Louvre-Paris" qui ne tient pas compte des recettes à Lens.Mais même si ce constat "vaut ce qu'il vaut", Sylvain Robert note surtout que "".Le maire se souvient d'une réunion pas si lointaine au conseil d'administration sur l'éventuel retour de La Liberté guidant le Peuple au musée. "Pour rire, j’avais même dit : 'Si on n’a pas la Liberté guidant le Peuple, on peut peut-être avoir au moins la Joconde !'"Six ans après son ouverture,, preuve que "le sujet n'était pas si utopique que ça." Et le Louvre-Lens a bénéficié de ce "coup de projecteur".Ce que retient surtout le maire de Lens, c'est surtout "le débat sur l'itinérance des œuvres" et le discours de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Car si le Louvre-Lens a été un candidat jugé sérieux pour Mona Lisa, cela montre qu'il peut accueillir d'autres chefs d'œuvre... comme la Vénus de Milo par exemple ?"On a besoin d'œuvres majeures" martèle Sylvain Robert, "des œuvres que les gens connaissent de façon inconsciente, sans être des experts."