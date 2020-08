Accident sur l'autoroute A 21 : le conducteur décédé, Roman Molodij, était un champion de sports de combat

Ce samedi 1er août, vers 1 heure du matin, les secours sont intervenus pour un accident entre deux véhicules. Si le premier conducteur s'en est sorti légèrement blessé, ce n'est pas le cas du second. Roman Molodij, originaire de Dourges et champion de sports de combat, est décédé.

Roman Molodij, originaire de Dourges et champion de sports de combat, est décédé dans un accident dans la nuit du vendredi au samedi. Son véhicule aurait été percuté à hauteur de Bully-les-Mines puis se serait embrasé. Le conducteur du second véhicule s'en est sorti légèrement blessé.Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages ont afflué pour rendre hommage. "Tu étais un grand champion, obsédé à perpetuellement affuter ta technique comme un acharné", rappelle Josua Savary, un de ses proches. Selon La Voix du Nord , qui a interviewé Sébastien Gayet, le président du club Ablain Sambo Lutte, Roman Molodij "a été plusieurs fois champion de France au sambo combat, en karaté mixte et en yoseikan budo. Il a aussi fait des podiums en lutte, en sambo sportif et judo."Un autre proche salue "un homme en or, quelqu'un de gentil, humble, marrant, respectueux."Le maire de Dourges dont il était originaire, Tony Franconville, a présenté "ses sincères condoléances".Une cagnotte Leetchi a été mise en ligne pour aider sa famille à financer les obsèques.