Accident mortel à Harnes : le chauffeur suspect a été interpellé

Attirés dehors par le bruit

Un chauffeur routier a été interpellé, plusieurs heures après l'accident qui a coûté la vie à un père de famille à Harnes, près de Lens, mardi 4 août, a indiqué dans la soirée le parquet de Béthune.L'accident s'est produit vers 3H45 : la victime, un homme de 54 ans, est sorti dans la rue du Petit Moulin avec son fils de 18 ans alors qu'une camionnette, progressant sur la rue étroite était en train d'endommager une clôture et des voitures en stationnement, sur la route de Lens."Ils décidaient de prendre leur propre voiture pour se lancer à la recherche du camion en fuite", est-il expliqué dans un communiqué. "Un peu plus loin route de Lens, ils se stationnaient à proximité d’un semi remorque arrêté. Le fils se portait à pied à hauteur de la cabine et apostrophait le chauffeur qui redémarrait et quittait les lieux. Le jeune homme apercevait alors le corps sans vie de son père sur la chaussée",Selon une source policière, ce dernier aurait tenté de faire descendre le conducteur de son véhicule, mais avait à la place été traîné sur plusieurs mètres avant d'être écrasé.L'exploitation d'éléments de vidéosurveillance a conduit à l'interpellation et le placement en garde à vue d'un chauffeur routier, précise encore le parquet.