Une adolescente de 17 ans morte poignardée à Sallaumines : ce que l'on sait sur ce drame

Que s'est-il passé ?

Qui est la victime ?

#Sallaumines : Son corps a été découvert ce jeudi soir peu avant 17 heures, au bout de l’impasse Baudoin, près d’un terrain vague.

Où en est l'enquête ?

Les faits ont eu lieu en fin d'après-midi, à Sallaumines, près de Lens (Pas-de-Calais). Les secours sont arrivés sur place vers 17h45. Ils ont découvert le corps d'une adolescente de 17 ans au fond de l'impasse Bauduin, près d'un parc et d'une route départementale."Malgré les tentatives de réanimation entrepris par les sapeurs-pompiers et le SMUR Arras la victime a été déclarée décédée", expliquent les pompiers du Pas-de-Calais.Salon les premières constatations effectuées par la police sur place, la victime a été poignardée. Elle présentait deux plaies au thorax et à la gorge.La jeune fille était élève en première dans un lycée professionnel de Sallaumines. Elle n'était pas connue des services de police.Le parquet de Béthune s'est rendu sur place ce jeudi soir. Les premières constatations ont été effectuées par les policiers de Lens mais l'enquête est désormais confiée à la Police judiciaire de Lille.Une personne est recherchée depuis ce jeudi soir. Mais il n'y a eu pour l'instant aucune interpellation.Selon une source proche de l'enquête, les enquêteurs vont tenter maintenant de mieux connaître l'entourage de la victime. Ils vont également continuer à enregistrer d'éventuels témoignages dans le quartier.