Agression à la prison de Vendin-le-Vieil : des surveillants refusent de prendre leur poste

A la prison de #Vendin le vieil les surveillants refusent de prendre leur poste ce matin, après agression contre 3 gardiens hier. Contexte tendu avant la venue de @MLePen_officiel pic.twitter.com/EQIEvE3zk8 — Antson Franck (@FAntson) 12 janvier 2018

Après l'agression hier de trois surveillants de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, le personnel de l'établissement refuse de reprendre le travail "dans ces conditions d'insécurité" (images @LCI) pic.twitter.com/FXxUXoVevs — Antoine Llorca (@antoinellorca) 12 janvier 2018

"Ça promet !"

"Il y a une énorme colère qui monte", après l'agression de trois surveillants par un ancien cadre d'Al-Qaïda à la(Pas-de-Calais), avait déclaré ce jeudi soir Jean-François Forget, secrétaire général de l'Ufap-Unsa Justice.Rapidement une action nationale de protestation a été montée. Il a été demandé aux surveillants de toutes les prisons de France de débrayer au moins un quart d'heure à 6h45 ce vendredi.le mouvement a pris plus d'ampleur. Le directeur de la prison est venu à la rencontre d'une cinquantaine de surveillants (Vendin-le-Vieil en compte 200) devant l'entrée de la prison. Malgré ses explications, il a été vivement interpellé. Des surveillants lui reprochant de "les mettre en danger".Ils refusent de prendre leur service ce vendredi. "Même si vous risquez des sanctions, qui veut reprendre le travail dans ces conditions d'insécurité au péril de sa vie à cause de cet homme qui gère d'une façon indigne cet établissement ?", a lancé Grégory Strzempek, délégué syndical Ufap-Unsa Justice. Aucune main ne s'est levée. Leur revendication : que le directeur démissionne."Il faut arrêter ce cirque. On n'a pas les moyens de garder des profils pareils", a dit Jean-François Forget alors que ladoit accueillir Salah Abdeslam, seul survivant des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, pendant son procès en Belgique en février.De source syndicale, trois gardiens ont été blessés à l'arme blanche par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, considéré comme le cerveau de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie) en 2002. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité dans cet attentat qui avait fait 21 mots en avril 2002.La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé se saisir de l'enquête. Ce détenu, ancien responsable de la maintenance et du cryptage des réseaux de communication d'Al-Qaïda, a vécu aux côtés de Ben Laden en Afghanistan. Il finissait de purger sa peine et risquait de "faire l'objet d'une extradition vers les États-Unis", selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires."Ce qui s'est passé à Vendin-le-Vieil est absolument inadmissible. Ce détenu était libérable le 24 janvier. Il avait été informé qu'il risquait d'être extradé vers les États-Unis dans le cadre de l'enquête sur le 11-septembre (2001)", a affirmé M. Forget."Il avait été placé à l'isolement, avec des mesures renforcées après des écoutes qui laissaient penser à un passage à l'acte imminent. Et parce qu'il s'est tenu à carreau, les mesures isolement ont été réduites lundi par le chef d'établissement", a-t-il poursuivi.Ce même chef d'établissement auquel a été confié "la gestion à venir du terroriste le plus surveillé de France... ça promet!", a renchéri un tract de son organisation publié dans la soirée.L'Ufap-Unsa réclame depuis des mois un isolement complet des détenus radicalisés les plus dangereux du reste de la population carcérale et la construction de "".Selon l'administration pénitentiaire, les prisons françaises comptaient fin décembre 504 détenus (prévenus ou déjà condamnés) incarcérés pour des faits de terrorisme et environ 1.200 personnes considérées comme radicalisées, majoritairement dans les établissements de la région parisienne.