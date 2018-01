Agression à Vendin-le-Vieil : la prison bloquée par une centaine de surveillants

Le bitume de la prison de #Vendin devrait fondre un peu plus ce matin... pic.twitter.com/feozFgihMm — Chloé Simon (@chloe6mon) January 15, 2018

"Pas de dysfonctionnement" selon le directeur

"Tout ce qui n'est pas en uniforme bleu marineon ne laisse entrer", a affirmé Grégory Strzempek, secrétaire local de l'Ufap-Unsa à. "A l'intérieur,, avec des collègues qui vont prendre leur fonction plus tard dans la journée. Nous, à l'extérieur,les gens qui viennent pour les parloirs..." a-t-il précisé.Un barrage constitué dea été érigé devant la prison. "Ce qu'on réclame en premier lieu, c'est, qui est pro-voyoucratie et après on pourraet notamment réclamer des moyens pour gérer les détenus dangereux", a-t-il ajouté.Jeudi vers 16h, le cerveau des attentats de Djerba de 2002, l'islamiste allemandde cette prison de haute sécurité qui doit accueillir en févrierpendant la tenue de son procès à Bruxelles.L'homme, qui a frappé en criant "Allah Akbar", a utilisé "", selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires. Le ministère de la Justice a demandé une mission d'inspection dans cette prison. LeRichard Bauer, avait affirmé vendredi qu'il n'y avait "" et le détenu "ne présentait aucun signe d'agressivité"."Depuis son arrivée, rien ne laissait penser" qu'il se livrerait à une agression, a-t-il déclaré. Le centre de Vendin-le-Vieil, à une trentaine de kilomètres au sud de Lille, a été. La ministre de la Justice Nicole Belloubet doit se rendre mardi dans cette prison.