Ambitions, mercato, préparation... L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, fait le point avant la reprise

Franck #Haise : "Il faudra appuyer sur les notions de travail, d'humilité et d'état d'esprit pour réussir en #Ligue1. On a des joueurs qui connaissent déjà cette compétition et d'autres qui vont s'adapter."#rclens — Racing Club de Lens (@RCLens) July 3, 2020

Une longue préparation

Franck Haise à l'entraînement avec les couleurs du RC Lens. • © Frederik Giltay/France 3 Hauts-de-France

De nouvelles méthodes de travail

"On a besoin d'être bon à tous les niveaux pour optimiser le potentiel des joueurs et du collectif" Franck Haise, entraîneur du RC Lens

Le calendrier de la @Ligue1UberEats sera dévoilé le jeudi 9 juillet dans l'après-midi, à l'issue du Conseil d’Administration de la @LFPfr.#Ligue1 #rclens pic.twitter.com/XjPP2SQ8tt — Racing Club de Lens (@RCLens) July 3, 2020

"Le premier objectif, c'est de se maintenir. Après on ne fixera pas de limites si on peut faire mieux", a expliqué l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise , ce vendredi 3 juillet, en conférence de presse. Le technicien a abordé en longueur les objectifs du club, de retour en L1 après cinq ans d'absence."Lens est un grand club, mais on vient de retrouver l'élite et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le maintien sera notre objectif numéro 1 et si on l'obtient le plus rapidement possible, ça sera une très bonne chose", a souligné avec beaucoup d'humilité l'expérimenté milieu de terrain Yannick Cahuzac, également conférence de presse ce vendredi 3 juillet.Les Sang et Or, qui ont obtenu leur montée début mai après l'arrêt de la saison en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, ont débuté leur préparation la semaine dernière. Vendredi, les joueurs s'entraînaient déjà avec le ballon."La certitude qu'on avait après cette coupure, c'est que la préparation devait être plus longue. Elle durera 8 semaines et il y aura trois phases. On essaiera d'être le plus prêt possible le week-end du 22-23 août", date du début de la prochaine saison, a expliqué Franck Haise ce vendredi.Arrivé sur le banc du RCL en remplacement de Philippe Montanier deux matches avant l'interruption de la saison, le technicien artésien, qui n'a dirigé que deux matches de Ligue 1 lors d'un intérim à Lorient en 2016, bénéficiera d'un staff renforcé."C'était ma volonté d'avoir un deuxième adjoint technique aux cotés d'Alou Diarra, avec Lilian Nalis qui nous a rejoints. Ça me permet de prendre plus de recul sur certaines séances. Ensuite il y a eu la création d'un département Performance. Ça nous fait des compétences en plus au service des joueurs, et on aura aussi des intervenants extérieurs dans le yoga, la psychologie et la nutrition", a détaillé Franck Haise.Du côté du mercato, le club a déjà officialisé quatre arrivées : le gardien Wuilker Farinez et les défenseurs Loïc Badé, Jonathan Clauss et Facundo Medina . Le transfert de l'avant-centre Corentin Jean a également été acté. "Concernant les autres postes, on travaille en toute transparence avec la direction sportive et la direction. Le mercato va être long, on fait étape par étape", a déclaré Franck Haise.Le RCL disputera la première de ses six rencontres de préparation le 16 juillet face au Havre (L2) et effectuera un stage en Belgique, à Genk, du 27 juillet au 1er août. Le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 sera, lui, connu à partir du 9 juillet prochain.