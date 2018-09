L'ancien attaquant du RC Lens Daniel Cousin, seul sélectionneur du Gabon après le refus du père d'Aubameyang

"Nous avons travaillé en concertation pour confirmer le choix de Daniel Cousin, à qui nous confions la sélection nationale", a déclaré devant la presse lundi le ministre gabonais des Sports, Alain-Claude Bilie By Nze, après une réunion entre le ministère et la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).



"En tant qu'ancien capitaine de cette équipe, pouvoir l'entraîner c'est comme voir un rêve se réaliser", a déclaré Daniel Michel Cousin aux médias. L'ex-joueur du RC Lens a été intronisé premier sélectionneur de l'équipe gabonaise, alors qu'il aurait dû partager la gestion de l'équipe nationale avec Pierre-François Aubame Eyang, selon le souhait de la Fegafoot.

"Amateurisme"

Vendredi, la star (et ex-LOSC) Pierre-Emerick Aubameyang a démenti que son père, "malade", prendra les rênes des Panthères du Gabon, tout en dénonçant l'"amateurisme" de la Fédération locale, qui avait annoncé la nomination de l'intéressé sans attendre sa réponse.



Cousin succède à l'Espagnol José Antonio Camacho, limogé mi-septembre après une défaite du Gabon en amical contre la Zambie (0-1). Camacho, qui avait été appelé fin 2016, était parti avec un très maigre bilan : 2 victoires contre 7 défaites et 8 nuls.