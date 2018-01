Annay-sous-Lens : des entrepreneurs déversent leurs ordures dans une décharge sauvage

L'image est saisissante : des tonnes et des, des monticules de rebus enchevêtrés. Un site industriel d'inoccupé sert deà des entrepreneurs indélicats, qui en profitent pour y déverser leurs ordures.L'équivalent d'une vingtaine de semi-remorques au moins, immatriculés pour certains enselon des témoins, une sacré épine dans le pied du maire. Il se retrouve impuissant face au phénomène, le terrain étant privé.Ce n'est pas la première fois qu'Annay-sous-Lens est confronté au problème. Une autre décharge sauvage, non loin de là, avait déjà dû être évacuée. Coût de l'opération :pour les contribuables et les collectivités.