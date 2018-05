Artois : début d'une grève illimitée et massive pour le réseau de bus Tadao

Les lignes du réseau Tadao seront fortement perturbées à partir du 5 mai 2018.

Retrouvez le détail des lignes assurées dans la rubrique infos trafic sur https://t.co/oAM0uxdnKD : https://t.co/gSCV1ZdxmU

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. — tadao_officiel (@tadao_officiel) 4 mai 2018

#lafêteamacron avec Transdev, bus Tadao sur #Henin #Lens #Lievin #bruay. 82% de grévistes, mvt illimité! Négociations salairiales seul le minimum légal est proposé! Tout juste l'inflation. Améliorer le réseau (BHNS) oui, mais pas sur le dos des travailleurs. @Vdnbethune @VDNLens pic.twitter.com/rPAOt49B28 — Frackowiak (@gregofracko) 5 mai 2018

[Info transport]



Attention, demain, suite à la grève @tadao_officiel, la navette qui assure le trajet entre la Gare de Lens et le musée ne roulera pas. Le service sera réduit dimanche et lundi. — Louvre-Lens (@MuseeLouvreLens) 4 mai 2018

Malgré six réunions avec leur direction, les salariés de Transdev, opérateur réseau Tadao et du Syndicat mixte des transports (SMT Artois Gohelle) n'ont pas trouvé d'accord. La direction propose une augmentation de salaire de 1 %, les syndicats demandent au moins la valeur de l’inflation soit 1,2 %., d'après les syndicalistes.Après des rassemblements devant les dépôts de bus de Béthune et Hénin-Beaumont, les salariés ont convergé devant celui de Grenay avec des feux de palettes. "", explique François Doye, syndiqué à l'Unsa à Transdev. "Quatre-cent cinquante millions d'euros ont été investis pour la rénovation du réseau, mais sans gestes pour les salariés", poursuit le représentant syndical."L'augmentation que propose la direction (1%) est inférieure à celle du SMIC (1,24%) et de l'inflation (1,2%). C'est le minimum légal", s'agace Marc Clément, représentant du personnel à la CFDT. "", rapporte le Marc Clément, qui rappelle que "C'est notre première grève pour salaire depuis 30 ans".

La semaine prochaine sera un test pour le personnel comme pour la direction.