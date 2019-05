Barrage RC Lens-Dijon : des supporters lensois perturbent la nuit des joueurs dijonnais devant leur hôtel

Bon trouvé moi l’hôtel de Dijon pour demain soir !!! — La Pluch 😎 (@KevinPcht) 28 mai 2019

Cela semble être une. Un groupe de supporters lensois s’est rendu devant l’hôtel des joueurs dijonnais dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours deLe but : déranger le sommeil des joueurs pour les fatiguer avant la rencontre et montrer que les supporters lensois sont surmotivés.Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, certains supporters lensois lançaient des appels pour trouver le fameux hôtel.Pétards, feux d’artifice, klaxons etc… "" raconte le réceptionniste, "il y a même eu quelques petits départs de feu." Une situation qui semble devenir une routine avant des rencontres à enjeu comme celle-ci. "Je ne comprends pas, certains pensent que c’est le jeu... Moi ce soir, je serai à Bollaert derrière mon équipe, mais au travail on ne peut pas faire des choses comme ça." déplore-t-il.Ironie du sort, il n’y avait pas que l’équipe de Dijon qui logeait dans cet hôtel…eux aussi.