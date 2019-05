Barrages L1/L2 : le RC Lens tenu en échec par Dijon lors du premier “round”

🇫🇷 #RCLDFCO

C'était l'ambiance des grands soirs, ce jeudi, dans un Stade Bollaert-Delelis à guichet fermé (37 355 spectateurs) pour ce premier round des barrages opposant Dijon, 18de Ligue 1, et Lens, vainqueur des play-offs de Ligue 2. Avec un enjeu de taille pour les deux adversaires : le maintien ou le retour dans l'élite du football français.La tension était palpable en première mi-temps où Lensois et Dijonnais faisaient preuve d'un gros engagement physique, poussant l'arbitrer à distribuer trois cartons jaunes à trois Bourguignons (Balmont, Lautoa et Coulibaly) dans les 25 premières minutes .Avec une défense à cinq de chaque côté, le début de match était très équilibré et les occasions franches plutôt rares. Lens et Dijon rentraient aux vestiaires sur un score nul (0-0).Mais les Lensois cueillaient leurs adversaires à froid dès la reprise. A la 48minute, sur un contre initié dans le camp lensois, Jean-Ricner Bellegarde, bien décalé par une feinte de Yannick Gomis, transperçait la défense dijonnaise d'un sprint ravageur pour ouvrir le score (1-0), dans un stade en feu.Huit minutes plus tard, Dijon manquait de peu l'égalisation, lorsque la frappe de Said touchait l'équerre du but lensois gardé par Jérémy Vachoux.A la 73minute, Wesley Said, encore lui, se voyait refuser un pénalty après consultation de la VAR (assistance vidéo), à la suite d'un contact avec le Lensois Fortes. Mais Dijon continuait à pousser et parvenait à égaliser à la 81minute, grâce au Coréen Changhoon Kwon tout juste entré en jeu (1-1).Ce match nul à Bollaert-Delelis fait les affaires de Dijon qui disposera de l'avantage d'un but à l'extérieur avant de recevoir Lens dimanche prochain.Les hommes de Philippe Montanier devront à tout prix marquer au moins un but en Bourgogne, lors du deuxième round, pour monter en Ligue 1.