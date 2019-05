Barrages pour la Ligue 1 : jour J pour le RC Lens, les supporters gonflés à bloc

Certains comparent la rencontre à une pièce de théâtre ...

Acte 3, scène 1. Impatience, crainte et excitation. Tout le peuple Artésien retient son souffle. L'amour et la passion #SangEtOr nous submergent d'une façon irraisonnée. Le temps est de nouveau suspendu. Arrêtez tout, le #RCLens joue sa troisième finale. Nous voulons y croire. — Alexandre Verdonck (@VerdonckANL) 30 mai 2019

D'autres affichent leur stress...

Niveau stress et impatience:



Lens/Dijon >>>> France/Croatie #RCLDFCO — Abdellan Zoubpez (@rclensynadamas) 29 mai 2019

Certains sont à deux doigts d'exploser...

Jour J ❤️💛 allllllez lensois

🤞🙏❤️💛🙏🤞

Chu chaud comme une barak frites#RCLDFCO #RCLens — Carpette (@Carpette_) 30 mai 2019

Tandis que d'autres se lancent dans des métaphores.

La compagnie Air CL vous invite à prendre place à bord du vol 30.05.2019, décollage à 20h45 en direction de la ligue 1, l'équipage et la compagnie vous souhaite un bon voyage.#RCLDFCO — Ch'racing (@CoachCasanova) 30 mai 2019

C'est le. Ce jeudi soir, Lens affronte Dijon au Stade Bollaert pour le match aller des barrages, avant de se déplacer à Dijon pour le match retour ce dimanche 2 mai.. Toute la ville s'est alors parée aux couleurs de l'équipe lensoise : des bars aux commerces, jusqu'à l'office de tourisme.Sur les réseaux sociaux,des Sang et or se fait sentir. Florilège des meilleures réactions à quelques heures de la rencontre. Le match n'est pas gagné d'avance mais les Sang et Or peuvent espérer prendre une option face aux Dijonnais. Une rencontre à guichets fermés, les 38 200 places du stade Bollaert-Delelis se sont arrachées en quelques heures. Coup d'envoi du match à 20h45.