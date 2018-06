Bully-les-Mines : un couple victime d'un incendie criminel à caractère homophobe ?

Acte homophobe ?

Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 mai dernier. Ludovic,, se trouvait seul dans sa maison de, alors que son compagnon, Johnny, était de sortie. En pleine nuit, Ludovic a entendu unforcer la porte de sa maison, et y entrer pour y voler du matériel, avant de prendre la fuite.Plus tard, Ludovic s'est retrouvé pris au piège à l'étage de l'habitation, quiau rez-de-chaussée. Il a pu être sauvé par les secours, malgréà la jambe, il a dû subir une greffe de peau.Le couple homosexuel, qui vivait dans ce quartier depuis cinq ans environ, était selon ses dires la cible depuis plusieurs mois d'insultes, de jets de projectiles, de diverses dégradations sur sa maison et de menaces homophobes.Si l'de l'incendie qui a frappé la maison de Ludovic et Johnny ne fait pas de doute, la justice devra déterminer si cet acte a bel et bien un. Ce dont sont persuadés les deux hommes.Le parquet de Béthune a ouvert une