Bully-les-Mines : une femme dans un état grave après avoir été aspergée d’essence et brûlée, un suspect mis en examen

Pronostic vital engagé

Tout porte à croire qu'il s'agit d'une tentative de féminicide. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre, un homme aurait aspergé d'essence une femme de 33 ans dans une voiture stationnée rue Victor Schoelcher à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) avant d'allumer le feu.Lorsque les pompiers et la police arrivent sur place, la victime a le temps de leur indiquer que l'auteur des faits n'est autre que son compagnon, selon nos confrères de la Voix du Nord Transportée en urgence absolue au service des grands brûlés de l’hôpital de Lille, la victime, mère de quatre enfants, a été placée dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé.Le parquet de Béthune ne donne aucun information sur le suspect. On sait qu’un homme a été mis en examen pour tentative d'homicide et a été placé en détention provisoire dans la soirée du jeudi 12 novembre. Le parquet ajoute que le suspect conteste, pour l'heure, tout geste intentionnel.