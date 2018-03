Christophe Salengro, président de “Groland”, comédien né à Lens, est mort

Un sketch de Groland avec Christophe Salengro

Et hop !

Portrait de Christophe Salengro

, comédien né à Lens, connu pour son rôle de président dans l'émission Groland est décédé, annonce Canal +. Il avait 64 ans. Canal+ a "l'immense tristesse d'apprendre la disparition de Christophe Salengro", président de la "présipauté de Groland", comédien et danseur, figure historique de la chaîne, souligne la chaîne dans un communiqué. Hospitalisé depuis deux ans, l'acteur n'apparaissait plus dans l'émission.«Notre Phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir». C'est par ces mots publiés sur Facebook que Christian Borde, dit Jules-Édouard Moustic, a réagi à l'annonce du décès de Christophe Salengro.Acteur, danseur et metteur en scène, Christophe Salengro s'est illustré dans de nombreuses publicités des années 1980, puis comme artiste-danseur au sein de la compagnie DCA de Philippe Decouflé. Depuis la fin des années 1990, il était connu comme le président de Groland, l'émission de Canal+.Christophe Salengro avait également joué au cinéma dans les films de ses complices de Canal + Benoît Delépine et Gustave Kervern (Aaltra, Louise-Michel, Avida).