Pas de bac littéraire

On inscrit des élèves qui ont 17 de moyenne au collège comme des élèves qui arrivent avec un niveau de 9 et demi

Classement des meilleurs : le lycée Saint-Paul de Lens fait-il de la sélection à l'entrée ?

Emmanuelle Desbiens, adjointe à la direction du lycée Saint-Paul de Lens - François Daireaux

Un entretien avec chaque élève

Chez nous, il n'y a pas de bac blanc

Une école récente Le lycée Saint-Paul n'est pas vieux, si on le compare aux autres établissements catholiques privés. L'école a été fondée en 1941, en pleine Seconde guerre mondiale. "Les enfants de Lille étaient scolarisés à Arras, Douai ou à Béthune et devaient se rendre à leurs études en train" rappelle la directrice Isabelle François, "mais avec les risques qu'ils encouraient en pleine guerre, une école a été fondée à Lens par des prêtres."

Le dernier palmarès des lycées de France établi à partir des données du ministère de l'Éducation nationale accorde au lycée Saint-Paul de Lens dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec des résultats impressionnants. Un lycée privé aux résultats scolaires vertigineux, des projets scolaires, des voyages en Europe, des échanges en Chine ou au Québec... de quoi nimber l'établissement d'une aura de mystère. L'école compte, d'une. Ici, point de bac L, mais les bacs STMG et ST2S s'ajoutent aux traditionnels S et ES. La direction "Nous avons à la fois des élèves brillants avec des compétences et des facilités et des jeunes au parcours scolaire difficile, qu'on arrive à faire réussir" assure Isabelle François, la directrice de l'établissement. Même son de cloche chez son adjointe Emmanuelle Desbiens pour qui "on inscrit des élèves qui ont 17 de moyenne au collège comme des élèves qui arrivent avec un niveau de 9 et demi, 10 en collège". S'il y a bien un tri dans le choix des élèves entrant en seconde, il concerne "des élèves qui auraient posé problème au collège" avance Emmanuelle Desbiens. Chaque élève de 3 qui demande à rejoindre le lycée est reçu en entretien, avec sa famille, "un temps moyen entre une demi-heure, une heure selon les dossiers". Quand "un élève arrive avec un niveau un peu plus petit, on va coopérer avec le collège pour lui faire comprendre que, peut-être, sa voie de réussite c'est la voie professionnelle". Le lycée Saint-Paul propose deux bacs professionnels et l'infographie. La pédagogie n'est pas non plus la même que dans les écoles publique : "Chez nous, il n'y a pas de bac blanc" certifie l'adjointe. "Dès la seconde, les élèves ont une planification de DS chaque semaine" : deux heures hebdomadaires en seconde, puis le quota horaire du bac à partir de la première. "Ils sont habitués dès la seconde à travailler dans la régularité". "Les enseignants vont au cas par cas donner un travail adapté à l'élève" note encore Emmanuelle Desbiens. "Il y a pas de soutien particulier, c'est un soutien au sein de la classe." Une année au lycée Saint-Paul coûte près de pour un demi-pensionnaire, environ pour un externe. Et l'école compte 11% d'élèves boursiers.