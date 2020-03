Coronavirus : le match RC Lens - US Orléans se jouera à huis-clos

Le Racing Club de Lens prend acte de la décision des pouvoirs publics de faire jouer dans des conditions normales d’accueil la rencontre de ce lundi 9 mars entre le RC Lens et l’US Orléans.#USORCL #rclens pic.twitter.com/cav70ZJKOy — Racing club de Lens (@RCLens) March 9, 2020 Contrairement aux informations qui viennent d’être transmises, la préfecture vient de décider le huis clos pour cette rencontre de la 28ème journée entre le RC Lens et l’Us Orléans. #RCLUSO #rclens pic.twitter.com/IQPvGV2scB — Racing club de Lens (@RCLens) March 9, 2020

Encore une conséquence du coronavirus. La Préfecture du Pas-de-Calais annonce que le match RC Lens - Orléans prévu ce soir à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis se jouera à huis-clos. Une décision qui intervient après une matinée de confusion. 30 000 supporters environ devaient assister à ce match."Contrairement aux informations qui viennent d’être transmises, la préfecture vient de décider le huis clos pour cette rencontre de la 28ème journée entre le RC Lens et l’Us Orléans, écrit le club sur son site officiel . Le Racing Club de Lens prend donc acte de la décision des pouvoirs publics de faire jouer la rencontre de ce lundi 9 mars entre le RC Lens et l’US Orléans dans ces conditions.La Préfecture avait affirmé un peu plus tôt que la mesure annoncée par le gouvernement ce dimanche soir ne serait pas pas appliquée et le RC Lens avait également annoncé que le match se déroulerait normalement.Sur l'ensemble du territoire, tous les rassemblements de plus d'un millier de personnes sont interdits, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée dimanche soir. Jusqu'ici, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné avaient été interdits, ce qui avait déjà entraîné de nombreuses annulations de salons (Mondial du tatouage, Salon du Livre), concerts, spectacles et représentations sportives."Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel", a déclaré lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu, alors que PSG-Dortmund, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions de football, se déroulera sans spectateur. "Ce que je préconise est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo", a ajouté la ministre, alors que la 29e journée de Ligue 1, au programme le week-end prochain, sera soumise à la jauge des 1000 personnes annoncée dimanche soir par le ministre de la Santé Olivier Véran.France-Pays-Bas à Valenciennes mardi et Brésil-Canada mardi à Calais se dérouleront également à huis clos.