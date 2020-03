Coronavirus : le match RC Lens - US Orléans aura-t-il lieu ? Se jouera-t-il à huis-clos ?

Le match ne se déroulera pas à huis clos et la préfecture autorise seulement l'accès aux les sup Lensois. Tous les réceptifs prévus pour ce match sont également annulés.

Ns vous tiendrons informés de l'évolution de la journée !

L’arrêté préfectorale sera affiché au stade Bollaert — US Orléans 🐝 (@US_Orleans) March 9, 2020

J'aurais compris cette décision s'il y avait eu 5000 supporters d'Orléans, mais là pour quelques dizaines ou centaines (je l'ignore), c'est illogique. — Рцмаↁоѓ (@pumador) March 9, 2020 La stupidité et les nombreuses décisions illogiques de ces derniers jours continuent.. #COVID2019

Donc.. nous supporters lensois en région Centre pouvons aller encourager le @RCLens mais nos voisins de palier (une poignée) @Yellow_BoysUSO par exemple ne peuvent se déplacer... 🤔 pic.twitter.com/XFX02oiyit — ⚽️LENS CENTRE⚽️ ❤💛 (@lens_centre) March 9, 2020

Encore une conséquence du coronavirus ? Difficile de savoir exactement ce qui va se passer ce lundi soir. La Préfecture des Hauts-de-France affirme que la mesure annoncée par le gouvernement ce dimanche soir va être appliquée. Ce que ne confirment pour l'instant ni le RC Lens, ni la Préfecture du Pas-de-Calais.Sur l'ensemble du territoire, tous les rassemblements de plus d'un millier de personnes sont interdits, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée dimanche soir. Jusqu'ici, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné avaient été interdits, ce qui avait déjà entraîné de nombreuses annulations de salons (Mondial du tatouage, Salon du Livre), concerts, spectacles et représentations sportives. Les matchs de Ligue 1 risquent d'être reportés ou de se jouer à huis-clos. Une mesure qui ne concerne visiblement pas complètement la Ligue 2 pour l'instant...Ce lundi matin, pour ajouter au flou autour du match, le club orléanais a simplement annoncé que ses supporters seraient interdits de stade : "Des mesures de sécurité ont été prises par la préfecture pour le match de ce soir face au RC Lens au Stade Bollaert-Delelis, et les supporters de l'US Orléans n'auront malheureusement pas l'autorisation d'entrer dans le stade." Mais selon ce tweet, le match serait maintenu.Une décision difficilement compréhensible pour certains supporters orléanais. Ils s'interrogent sur la pertinence d'une interdiction de quelques centaines de supporters alors qu'environ 30 000 Sang et or seraient présents au stade.Le RC Lens annonce qu'il communiquera sur le match de ce soir en fin de matinée.