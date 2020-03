Coronavirus : les Red Tigers, ultras du RC Lens, organisent une collecte pour aider le personnel de l'hôpital de Lens

Collecte solidaire pour le Centre Hospitalier de Lens. pic.twitter.com/t4r9XjJL7y — Pierre (@PierreRevillon) March 19, 2020

"Les personnels hospitaliers sacrifient leur vie personnelle et leur santé pour nous tous et toutes. A nous de leur montrer que ce n'est pas vain !", écrivent les Red Tigers dans un communiqué diffusé ce jeudi."A Lens, récupérons du matériel, afin de leur permettre de travailler sereinement, l'esprit tranquille et libéré, pleinement concentrés sur la plus grande aventure de leur vie médicale, de notre vie".Le groupe ultra lensois a décidé ainsi d'organiser une collecte en lien avec le Centre Hospitalier de Lens et le centre commercial Intermarché de Loos-en-Gohelle, une commune voisine du Pas-de-Calais. Cette collecte vise à acquérir "du matériel manquant" dont le personnel de l'hôpital a actuellement besoin et "qui peut être déposé à l'accueil du magasin" :► du mobilier "adapté pour l'accueil des enfants des hospitaliers au sein de l'hôpital et la réalisation d'une crèche en urgence" : 14 tables à langer sur roulettes avec matelas adapté, matelas mobiles individuels, parcs à barreaux, tapis épais de gymmastique, lits parapluie, chauffe-biberons, micro-ondes.► des livres et des revues destinés aux patients.► de chocolats et des biscuits."Bien entendu, nous vous demandons de déposer tout cela au cours d'un déplacement indispensable, nécessaire et déjà prévu pour réaliser vos courses, afin d'effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés", rappellent les Red Tigers, conformément aux consignes de confinement du gouvernement.Créés en 1994, les Red Tigers sont le principal groupe de supporters ultras du Racing Club de Lens. Ils organisent chaque année des collectes de jouets pour les enfants hospitalisés.