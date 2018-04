Crash d'avion à Bénifontaine : après l'appel à témoins, une vidéo de l'accident impressionnante

Crash d'avion à Bénifontaine : un visiteur a filmé le dramatique accident

L'enquête toujours en cours

et montrent à quel point l'accident s'est produità peine. Dimanche, un avion YAK18, provoquant la mort de ses deux occupants. A ce moment-là, desont présentes pour admirer les voltiges des pilotes.Un père de famille a ainsiOn voit l'avion voler assez bas, avant devers le sol, derrière un ensemble d'arbres. Une seconde plus tard, on entend le bruit deet une épaisse fumée noire se dégager du lieu de l'accident.Cette vidéo aidera peut-être le BEA (Bureau d'Enquête et d'Analyses), quipour tenter de comprendre ce qui a pu provoquer ce dramatique accident. Mardi, le BEApour retrouver des photos et vidéos de l'accident.Par ailleurs, une enquête judiciaire est également menée par la brigade des transports aériens, supervisée par le parquet de Béthune.des corps des victimes, âgées de 60 et 62 ans, a été pratiquée mardi après-midi.Les deux hommes étaient desL'un, âgé de 62 ans, était originaire de Courbevoie (Hauts-de-Seine). L'autre, âgé de 60 ans, venait de Saint-Venant près de Béthune. Ils volaient à bord d'undatant de l'époque de la seconde guerre mondiale.