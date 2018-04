Crash d'un avion à Bénifontaine : une enquête difficile

Crash d'avion à l'aérodrome de Bénifontaine, deux morts

Défaillance matérielle ou humaine ? Impossible encore, ce mardi, de déterminer les causes précises du crash d'un avion de collection dimanche à Bénifontaine , dans lequel les deux occupants de l'appareil sont décédés.sont menées parallèlement : des investigations administratives conduites par le BEA (Bureau d'Enquêtes et Analyses), et l'enquête judiciaire menée par la brigade des transports aériens."Étant donné l'état de l'appareil, nous n'aurons pas plus d'éléments avant la fin de semaine", indique le parquet de Béthune, qui précise par ailleurs que lesdes deux passagers de l'avion doivent avoir lieu ce mardi après-midi.Les deux hommes âgés d'une soixantaine d'années étaient des pilotes expérimentés. L'un, âgé de 62 ans, était originaire de(Hauts-de-Seine). L'autre, âgé de 60 ans, venait deprès de Béthune. Ils volaient à bord 'undatant de l'époque de la seconde guerre mondiale.