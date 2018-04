Crash qui a fait deux morts à Bénifontaine : le BEA lance un appel à témoins

Appel à témoins: si vous avez des vidéos ou photos de l'accident de l'avion #YAK18 immatriculé #FAZYK survenu le 08/04/18 vers 17H à l'aérodrome de #Lens #Benifontaine, merci d'envoyer un message à com@bea.aero. @BEA_Aero a ouvert une enquête de sécurité sur cet accident. Merci. pic.twitter.com/UZvtZTO4AH — BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses (@BEA_Aero) 10 avril 2018

"Si vous avez des vidéos ou photos de l'accident de l'avion #YAK18 immatriculé #FAZYK survenu le 08/04/18 vers 17H à l'aérodrome de #Lens #Benifontaine, merci d'envoyer un message à com@bea.aero . @BEA_Aero a ouvert une enquête de sécurité sur cet accident".C'est en ces termes que le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses () a relayé ce mardi unpour tenter de faire la lumière sur le crash qui a, dimanche à l'Le, qui diligente les enquêtes conjointes du BEA et de la brigade des transports aériens (gendarmerie) indiquait plus tôt dans la journée que lesdes corps des deux victimes devaient être pratiquées ce mardi après-midi.Les deux occupants de l'appareil, âgés de 60 et 62 ans, ont péri dans l'accident. L'un était originaire de Courbevoie en région parisienne, l'autre dedans le Pas-de-Calais.On ignore si le crash de cette avion de collection, datant de l'époque de la seconde guerre mondiale, est dû à une défaillance technique ou humaine.