Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (12) : le Cap Blanc-Nez

Le Cap Blanc-Nez, pourquoi ça vaut le coup ?



Le Cap Blanc-Nez, c'est où ?

Le Cap Blanc-Nez, quel circuit emprunter ?

Les Hauts de Sangatte (6,8 km)

Le Fond Pignon (5,2 km)

La Boucle du Cap (4,5 km)

Les Noires Mottes (4 km)

Les Balcons d’Escalles (7,8 km)

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation

Un classique. Un incontournable. Un indispensable. Les deux caps sont les grands symboles du Nord Pas-de-Calais. Le Cap Blanc-Nez (et le Cap Gris-Nez) : des "monuments" du tourisme régional. Si on profitait du déconfinement pour le(s) (re)découvrir ?Le Site des Deux-Caps (Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez) est classé depuis 1987. Il fait partie du prestigieux réseau des Grands Sites de France où il côtoie les Gorges du Verdon, la cité de Carcassonne ou la Baie du Mont Saint-Michel.Chaque année, des milliers de touristes viennent marcher sur les chemins le long des falaises qui culminent à 134 mètres. Par temps clair, on peut observer distinctement les falaises de Douvres en Angleterre et regarder passer les ferrys.Sur place, les balades dans la lande herbeuse et le long des falaises sont très prisées des randonneurs. Les photographes ne se lassent pas non plus de ce site.Le Cap Blanc-Nez est situé à Escalles dans le Pas-de-Calais, à 10 km de Calais et environ 25 km de Boulogne-sur-Mer.Attention, pendant la période de déconfinement et jusqu'au 31 mai (au moins), le site n'est pas entièrement accessible. Mais de nombreux sentiers sont désormais ouverts. Il y a largement de quoi profiter de ce site immense entre mer, falaises et champs à perte de vue.Le GR120 du Littoral n’est par exemple pas accessible en continu car certaines parties passent par la plage. Les parties hors plage restent disponibles.La balade des Belvédères (1 km, départ Cap Blanc-Nez) est fermée. Voici les autres boucles actuellement disponibles ainsi qu'un plan permettant de situer les parkings ouverts et les parkings fermés en cette période particulière.