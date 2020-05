Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (10) : les terrils jumeaux 11/19 de Loos-en-Gohelle

© MAXPPP

Plus hauts terrils d'Europe, les terrils n°11 et n°19 (182 et 184 mètres de hauteur) sont depuis plus de dix ans inscrits au patrimoine de l'Unesco... et attirent à ce titre autant les promeneurs que les photographes.





Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle constituent peut-être le paysage le plus emblématique du patrimoine minier du Nord Pas-de-Calais, ainsi qu'un bel exemple de reconversion de ce qu'on considérait autrefois comme des déchets.De la course des terrils au trail des pyramides noires, l'endroit est désormais prisé des sportifs. Mais également des amoureux de la nature, puisqu'on y trouve près de 160 espèces animales et 190 espèces végétales.Impossible de les rater à l'approche de Lens, les pyramides noires sont facilement visibles depuis l'autoroute A21, ou depuis les départementales D165 ou D943.Tout a été fait pour faciliter l'accès "tout in haut de ch'terrils", y compris un plateau à mi-hauteur pour ceux qui voudraient faire une pause avant la pente très raide qui monte au sommet.La ville de Loos-en-Gohelle a mis en place sept circuits, ainsi que des bornes explicatives sur l'histoire minière de la région, indique-t-elle sur son site