En déplacement à Lens, Emmanuel Macron annonce des malus pour les entreprises qui emploient trop de CDD

Le chef de l'Etat veut mettre en place unpour pénaliser les entreprises qui emploient trop de CDD. Au micro de France Inter , Emmanuel Macron a assuré vouloir favoriser "l'emploi durable pour les gens et donc la stabilité" lors de son déplacement à Lens.Ce système doit être mis en place. "On commence cette discussion branche professionnelle par branche professionnelle et donc entreprise par entreprise", a-t-il précisé.Le président de la République prône une réforme qui doit "". Une annonce qui intervient alors que syndicats et patronat commencent à négocier sur la réforme de l'assurance chômage.Emmanuel Macron multiplie les annonces depuis le début de son "itinérance mémorielle" dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Un déplacement qui doit lui permettre de renouer le contact avec la population en régions. Mais aussi de multiplier les bains de foule, son exercice de communication favori, bien qu'il se fasse fréquemment interpeller lors de ses visites.