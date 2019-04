Derby RC Lens - VAFC : les supporters seront strictement encadrés par la police

#Match #Rencontre #Foot @RCLens / @VAFC du 12/04 à #Lens : Mesures d’encadrement afin de garantir les conditions de sécurité du déplacement des supporters de #Valenciennes, et de faire en sorte que cette soirée festive se passe dans de bonnes conditions pic.twitter.com/kGZEYMSmg4 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 9 avril 2019

Le, vendredi soir. La préfecture du Pas-de-Calais a communiqué ce mardi 9 avril sur l'"encadrement des supporters valenciennois à l'occasion du match".Le match de la 32journée de Ligue 2, avait déjà été avancé au vendredi 12 avril à 20 heures , les forces de l'ordre étant mobilisées sur d'autres événements au cours du week-end (laet lele 14 avril, notamment)Vendredi, "les supporters du Valenciennes Football Club, déjà muni ou non de leur billet d'entrée au stadeafin d’êre pris en charge par les services de police et dirigés vers le stade Bollaert-Delelis" indique la préfecture."Il sera interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters du Valenciennes Football Club, ou se comportant comme tel,, d'accéder au stade Bollaert-Delelis et dedéfini par un arrêté préfectoral du 5 avril 2019."Les rues restreintes d'accès sont indiquées dans ce document :Le précédent derby qui avait vu Valenciennes vaincre Lens, le 10 novembre , avait été marqué par des violences à l'intérieur du Stade du Hainaut : un supporter Sang et Or avait notamment été blessé par des jets de siège (lancé par d'autres Lensois) et trois supporters avaient été interpellés pour. D'autres incidents avaient éclaté avant la rencontre.Quatre mois après, l'enjeu reste très différent pour les deux clubs nordistes : le VAFC, 12e au classement de Ligue 2 , ne craint plus la descente. Mais le RC Lens, de son côté, est fraîchement sorti du Top 5 après son nul face à Chateauroux , est en pleine perte de vitesse.