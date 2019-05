REVOIR l'intégralité de la Route du Louvre 2019

La Route du Louvre en direct La Route du Louvre 2019, on continue le direct ! À voir à la télé sur France 3 Hauts-de-France, sur les pages Facebook France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie et sur internet hdf.france3.fr Publiée par France 3 Nord Pas-de-Calais sur Dimanche 12 mai 2019

La Route du Louvre sera diffusée en direct sur France 3 Hauts-de-France à partir de 10h10 et à partir de 9h20 sur hdf.france3.fr pour les plus matinaux. Un événement commenté par Matthieu Rappez et les consultants Fanny Pruvost et Patrice Desrumaux !Enfourchés sur leurs motos en tête et en arrière de course, Emilie Montcho, Sergio Rosenstrauch, Lila Haffaf et Nicolas Corselle vous feront vivre la Route du Louvre comme si vous y étiez. Anaïs Hanquet et Sebastien Gurak seront quant à eux aux départs des 10 kilomètres hommes et femmes.