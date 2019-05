DIRECT. Suivez le trail des Pyramides noires, 110 km à travers les terrils du bassin minier

DIRECT. Suivez le trail des pyramides noires à partir de 10h30

1000 coureurs. 5 parcours. Le trail des pyramides noires, 6ème édition, a débuté ce vendredi soir. De 20 à 110 km à travers les terrils et la nature du bassin minier. Une épreuve qui offre des images magnifiques de cette région. Le trail vous propose d'en découvrir les plus beaux extraits dans un direct autour de l'arrivée à partir de 10h30.Les trailers, partis dans la nuit, ont alterné les longues sections planes sur les cavaliers miniers et les des ascensions brutales à fort dénivelé sur les terrils. Cette année encore, le parcours de la course a permis aux participants de poursuivre leurs foulées à l'intérieur même du Louvre-Lens, au beau milieu des statues antiques de la Galerie du Temps.L'objectif du trail des pyramides noires n'est pas seulement sportif : "Il veut changer l’image du territoire, mettre en valeur son potentiel sportif, renforcer l’appropriation des terrils, encourager leurs propriétaires à poursuivre les aménagements et accompagner la mise en tourisme du Bassin Minier", affirment les organisateurs.Les résultats et infos de l'édition 2019 sur la page du trail