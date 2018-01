Le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil demande à quitter son poste

Avant la visite de la ministre

LeRichard Bauer, a demandé. Cette annonce fait suite à l'agression de trois surveillants aux ciseaux, jeudi dernier. Le directeur avait affirmé vendredi qu'il n'y avait ". Nous avons pris les mesures adaptées" et le détenu "ne présentait aucun signe d'agressivité"."Il m'a indiqué que compte tenu de la situation,. En conséquent, il (Richard Bauer) demandait à être relevé de son commandement sur Vendin-le-Vieil", a indiqué, directeur interrégional des services pénitentiaires, alors que des opérations de blocage des prisons à l'appel de syndicats de surveillants, dont celle de Vendin, étaient en cours."Il reviendra à l'administration pénitentiaire (à Paris), a-t-il ajouté, précisant que le directeur se trouvait toujours au centre pénitentiaire lundi matin et "assurait ses fonctions". La décisionL'appel à ce mouvement "" est lancé par les trois syndicats l'Ufap-Unsa Justice, syndicat majoritaire, la CGT Pénitentiaire et FO Pénitentiaire. "Tant qu'on ne trouvera pas un chemin d'entente avec le gouvernement,", a affirmé M. Forget qui dénonce "l'impunité totale" dans les prisons.A Vendin-le-Vieil, à une trentaine de kilomètres au sud de Lille, une centaine de surveillants bloquaient à nouveau, "quasiment totalement", la prison lundi matin. L'opposition entre les surveillants et le directeur de la prison est forte depuis jeudi.La, où trois gardiens ont été blessés jeudi à l'arme blanche par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002. Les syndicats critiquent en particulier lede l'agresseur et réclament le départ du directeur de cet établissement, inauguré en mars 2015 et qui abrite actuellement 100 détenus.