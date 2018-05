Disparition inquiétante de Théo, 14 ans, à Lens : la PJ de Lille saisie de l'enquête

[#AvisDeRecherche] Théo HALLEZ, 14ans, 1m80, cheveux courts frisés sur le dessus, disparu depuis le 27 mai 2018 de #Lens (62). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Lens 0321135131 ou 0321135083 de jour comme de nuit. @Infos_HDF pic.twitter.com/10YJzvJ8bl — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 30 mai 2018

Cela fait cinq jours maintenant que, n'a plus donné signe de vie. L'adolescent a, après un retour de discothèque. Le commissariat de Lens, qui avait ouvert lundi une enquête pour, a été déssaisi au profit de la(PJ) de Lille. Un appel à témoins avait été lancé mardi

Dimanche 27 mai, vers 5h30, Théo Hallez est rentré chez lui à Lens avec un ami, de retour de la discothèque "Le Purple" située à Loison-sous-Lens. Á son domicile, l'adolescent a prévenu sa mère qu'il raccompagnait son ami, non loin de là. Selon les premières déclarations de son comparse, les deux jeunes hommes auraient discuté quelques instants avant de se séparer.



Depuis, Théo a disparu. Son téléphone est coupé, et il ne dispose d'aucun moyen de paiement.



Motifs d'inquiétude

S'agit-il d'une fugue ? A-t-il eu un accident ? A-t-il fait une mauvaise rencontre ? La police judiciaire de Lille se refuse pour l'instant à tout commentaire sur cette enquête, dont elle a hérité mercredi soir.



"Il y a des motifs légitimes d'inquiétude, donc nous avons décidé de mettre plus de moyens pour travailler sur cette disparition en saisissant la police judiciaire", a-t-on appris auprès du parquet de Béthune, qui indique que l'hypothèse de la fugue ne serait pas la plus privilégiée à ce stade de l'enquête.



On ignore par ailleurs si une ou des interpellations ont déjà eu eu lieu dans cette affaire.