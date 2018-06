Disparition de Théo, 14 ans : la police judiciaire intensifie ses recherches à Lens

Des enquêteurs pendant leurs recherches ce mercredi après-midi / © CP



L'hypothèse de la fugue est presque exclue et c'est donc



[#AvisDeRecherche] Théo HALLEZ, 14ans, 1m80, cheveux courts frisés sur le dessus, disparu depuis le 27 mai 2018 de #Lens (62). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Lens 0321135131 ou 0321135083 de jour comme de nuit. @Infos_HDF pic.twitter.com/10YJzvJ8bl — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 30 mai 2018

Les membres de la famille entendus comme témoin

Ce mardi, toute la famille de Théo ainsi que son ami, qui est le dernier à l'avoir vu, ont été entendus longuement comme témoins. Selon nos informations, aucun élément suspect, aucune piste forte n'en est sortie. Mais l'espoir de retrouver le jeune homme vivant semble infime aujourd'hui.



Piste criminelle ? Accident ? Les deux hypothèses sont envisagées. D'où ses nouvelles recherches ce mercredi (la semaine dernière déjà, l'étang du Parc de la Glissoire à Avion a été sondé). Des chiens spécialisés de la brigade cynophile ont été mobilisés. Les enquêteurs ont cherché également à récupérer des images de caméras de vidéo surveillance du secteur, notamment dans les entreprises.



Disparition de Théo à Lens : sa famille offre une récompense à qui pourra les aider

Si vous avez des informations sur cette disparition, vous pouvez appeler la Police de Lens au 03.21.13.51.31 ou 03.21.13.52.47 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83 en dehors des heures ouvrables.



L'hypothèse de la fugue est presque exclue et c'est donc la Brigade criminelle de la Police judiciaire qui a été saisie par le Parquet de Béthune . "Il y a des motifs légitimes d'inquiétude, donc nous avons décidé de mettre plus de moyens pour travailler sur cette disparition en saisissant la police judiciaire", disait le procureur de Béthune la semaine dernière. Un appel à témoins a été lancé.Ce mardi, toute la famille de Théo ainsi que son ami, qui est le dernier à l'avoir vu, ont été entendus longuement comme témoins. Selon nos informations, aucun élément suspect, aucune piste forte n'en est sortie. Mais l'espoir de retrouver le jeune homme vivant semble infime aujourd'hui.Piste criminelle ? Accident ? Les deux hypothèses sont envisagées. D'où ses nouvelles recherches ce mercredi (la semaine dernière déjà, l'étang du Parc de la Glissoire à Avion a été sondé). Des chiens spécialisés de la brigade cynophile ont été mobilisés. Les enquêteurs ont cherché également à récupérer des images de caméras de vidéo surveillance du secteur, notamment dans les entreprises.Si vous avez des informations sur cette disparition, vous pouvez appeler la Police de Lens au 03.21.13.51.31 ou 03.21.13.52.47 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83 en dehors des heures ouvrables.

Ce mercredi, des forces de police importantes ont été mobilisées à pour tenter de retrouver Théo, 14 ans, disparu depuis dimanche 27 mai . Ils ont fouillé autour du domicile du jeune homme, notamment dans le Parc d'activités du Gard et le Parc d'activités du moulin, proche du Parc de loisirs de la Glissoire, entre Lens et Avion. A environ 20 minutes à pied de chez Théo. Selon une piste déterminée par les chiens pisteurs, qui perdent sa trace dans ses environs.Théo a disparu au retour de la discothèque "Le Purple", située à Loison-sous-Lens. Il est rentré chez lui tard dans la nuit, vers 5h30, puis a dit qu'il allait raccompagner chez lui un de ses amis, qui habite juste à côté. "Attends maman, je ramène [mon ami] devant chez lui." [...] En quelques minutes il n'y avait plus personne et plus de nouvelles depuis une semaine", a raconté sa mère.