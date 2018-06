Disparition de Théo à Lens : des anonymes organisent une battue dans l'agglomération

Lens : battue pour retrouver Théo, disparu depuis le 27 mai

Plusieurs communes ratissées

[#AvisDeRecherche] Théo HALLEZ, 14ans, 1m80, cheveux courts frisés sur le dessus, disparu depuis le 27 mai 2018 de #Lens (62). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Lens 0321135131 ou 0321135083 de jour comme de nuit. @Infos_HDF pic.twitter.com/10YJzvJ8bl — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 30 mai 2018

Quelques dizaines de personnes se sont présentées au rendez-vous qui était fixé à 13h30 ce mercredi au Stade Bollaert à, pour le départ d'unedans plusieurs communes de l'agglomération, afin de retrouver la trace de, disparu depuis dimanche 27 mai.Ce jour-là, l'adolescent s'est volatilisé à l'aube, après être revenu du "Purple", unesituée à Loison-sous-Lens. Il a croisé sa mère en arrivant chez lui, puis est parti raccompagner un ami non loin de là. Depuis... plus rien. C'est lade Lille qui est chargée de l'enquête.C'est surque les participants à la battue "non-officielle" de ce mercredi se sont organisés. Par groupes de 10 personnes, ils ont ratissés des endroits reculés des communes deou encore. "Coins abandonnés, points d'eau, châteaux d'eau, marais, forêts" ont été visités par ces anonymes, qui pour la plupart ne se connaissaient pas. "C'est super de voir des gens qui peuvent se mobiliser pour retrouver un petit jeune de chez nous", se réjouit l'un d'entre eux.Les recherches se sont achevées vers 18 heures,. "On n'a rien trouvé, on a cherché partout dans le coin de Lens et on n'a rien trouvé. On reste mobilisé pour le retrouver, on ne baissera pas les bras tant qu'on ne l'aura pas retrouvé" explique, le père de Théo, présent ce mercredi après-midi. Il s'est dit "énormément" touché par la "belle solidarité" affichée par de nombreux anonymes."Ce n'est pas évident pour nous, c'est pour ça qu'on fait notre petite enquête de notre côté.... Tout ce que je veux, c'est récupérer mon garçon. On est Deséspéré", a-t-il conclu.