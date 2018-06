France 3 Nord Pas-de-Calais Disparition de Théo, 14 ans : la police judiciaire intensifie ses recherches à Lens. Les dernières infos https://france3-regions.francetvinfo.fr/faits-divers/disparitions?r=haut...

Fugue, accident, ou crime ?

Disparition de Théo à Lens : le directeur de la PJ revient sur les avancées de l'enquête

[#AvisDeRecherche] Théo HALLEZ, 14ans, 1m80, cheveux courts frisés sur le dessus, disparu depuis le 27 mai 2018 de #Lens (62). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Lens 0321135131 ou 0321135083 de jour comme de nuit. @Infos_HDF pic.twitter.com/10YJzvJ8bl — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 30 mai 2018

Une vie ordinaire

C'est une. Depuis le dimanche 27 mai, à l'aube,n'a pas donné signe de vie. Ce jeune Lensois revenait de boîte de nuit, raccompagnait un ami chez lui, puis plus rien. Son téléphone est coupé, la familleLe 31 mai, laest saisie pour poursuivre l'enquête et retrouver Théo. "Depuis le 31 mai", explique Romuald Muller, directeur de la Police Judiciaire."Nous avons fait un, mercredi notamment. Nous avionsoù il s'était a priori rendu pour la dernière fois", poursuit Romuald Muller. Mercredi, les recherches s'intensifiaient notamment dans le, proche du Parc de loisirs de la Glissoire, entre Lens et Avion. A environ 20 minutes à pied de chez Théo.Jour après jour, lasemble aux yeux des enquêteurs de moins en moins vraisemblable. "La fugue reste une probabilité mais. On s'oriente naturellementsans pour autant avoir d'éléments probants à ce sujet", poursuit Romuald Muller, tout en admettant que "les espoirs de le retrouver sain et sauf".Pour autant, faute d'élément, les enquêteurs. "Comme nous n'avons pas d'éléments qui viennent, ou accidentelle, nous travaillons sur toute la largeur du spectre. [...] Pour nous c'est."Pour ne rien manquer, les enquêteurs exploitent le moindre, le moindre élément qui permettrait, à terme, de comprendre ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. "Nous avons égalementà partir de. Nous faisons des recherches de terrain et en même temps nousque nous avons ouverte", précise le directeur de la PJ.Mardi, toute la famille de Théo était, pour raconter, encore, la nuit du 27 mai. Objectif : reconstituer fidèlement le profil d'"un jeune homme qui vivait sa vie d'adolescent"."Notre travail consiste justement à essayer de. Son cercle familial, évidemment, mais aussi son cercle relationnel. Nous avons", explique Romuald Muller.Un vraiqui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois ? "en tout cas on va continuer à travailler sans discontinuer parce que tant qu'on n'a pas trouvé un axe de travail, un axe d'enquête,