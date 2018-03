RC Lens : un élu des Patriotes se dit victime d'une agression et porte plainte contre trois joueurs

Je me suis fait lâchement agressé physiquement par des joueurs du @RCLens ce soir à la sortie du match — kaznowski guillaume (@KaznowskiG) 12 mars 2018

Le conseiller régional et conseiller municipal de Liévin, membre des Patriotes, le groupe fondé par Florian Philippot, affirme avoir été agressé lundi soir par trois joueurs du RC Lens."Je me suis fait lâchement agress[er] physiquement par des joueurs du RC Lens ce soir à la sortie du match" a tweeté l'élu, anciennement FN.Une agression qui ne serait pas motivée par son engagement politique : assistant à une altercation entre des joueurs et plusieurs supporters lensois à l'issue d'un match houleux, l'élu aurait "filmé l’attitude des joueurs et là ils m’ont dit de lâcher le téléphone et comme j’ai refusé ils m’ont lynché !"Selon nos informations, les trois joueurs visés par cette plainte seraient. L'enquête est en cours et a été confiée au parquet de Béthune. Aucune garde à vue ni aucune audition n'a encore eu lieu.Sur Twitter, Guillaume Kaznowski assure également s'être vu prescrireà la suite de cette agression. On ignore si cette ITT, accompagnée d'une suspicion de, est bel et bien liée à cet incident. L'élu doit consulter un médecin légal dans le cadre de l'enquête.La communication du RC Lens n'a pas souhaité faire de commentaire. Joint sur Twitter, Guillaume Kaznowski n'a pour l'instant pas donné suite à nos sollicitations.