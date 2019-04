Eric Sikora (ex-RC Lens) a ressenti “une impression de honte” quand il s'est inscrit à Pôle Emploi

"L’impression d’avoir fait quelque chose de mal"

Avec près de 600 matches disputés en pro sous les seules couleurs du Racing Club de Lens,. Champion de France avec les Sang et Or en 1998, l'ex-défenseur latéral droit était ensuite devenu entraîneur adjoint, coach des U19 puis de la réserve avant de prendre les rênes, à deux reprises de l'équipe pro, en 2012 puis la saison dernière.Mais. Ecarté du banc en fin de saison dernière, après avoir assuré le maintien du club artésien en Ligue 2,, comme son ancien équipier et adjoint. Une situation douloureuse pour les deux anciennes gloires du club."Je ne me voyais pas, un jour, aller à Pôle emploi !", confie dans une interview à La Voix du Nord publiée mardi. "J’ai ressenti de la gêne. Il y avait le regard de gens. J’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. Une impression de honte. J’étais dans la salle d’attente. Comme tout le monde. On n’est pas au-dessus des autres. Ce n’était pas prévu comme ça, dans nos têtes, mais c’est la règle. C’est bizarre, je croise des gens qui croient que je suis encore à Lens…""Moi, c’était plus de la déception par rapport au club", témoigne de son côté. Les deux hommes aimeraient aujourd'hui rebondir ensemble dans un nouveau club, avec un. "Là, on n’a qu’une envie, c’est de retravailler, de faire la compo... Il y a un manque. Tu penses toujours foot, en fin de compte", explique Eric Sikora.