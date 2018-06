"30 ans extraordinaires"

EXCLU. Après son départ du RC Lens, Gervais Martel se confie dans un long entretien

C'est. Samedi après-midi, lea confirmé le départ de, président historique du club, avec qui il a traversé les décennies. Ce dimanche, il a accepté de revenir sur lesde son histoire avec les Sang et Or.Ce départ, insiste-t-il, est "". "Depuis le mois de septembre, j'ai un rôle qui est différent et je m'étais dit que", explique Gervais Martel.Pourquoi maintenant et pas avant ? "C'était pas le momentet je suis très attaché à Eric Sikora aussi, donc il fallait attendre le moment. Il y a une chose très importante aussi c'est que derrière on a un actionnaire,Toutes les conditions étaient réuniesC'est forcément avecque Gervais Martel décide aujourd'hui de passer à autre chose. "C'était. Avec, des moments aussi qui ont été plus compliqués, de, mais il y a toujours eu uneautour du club", sourit l'ancien président.A 63 ans, son histoire officielle avec le club s'arrête, mais"Aujourd'hui, je suis arrivé à un âge où j'ai", poursuit Gervais Martel. "Je m'en vais serein, ce qui n'était pas le cas en 2012 quand je suis revenu avec Mammadov."Et s'il ne devait retenir qu'un moment, qu'une heure dans le vie du club ? "Ce que je retiens... C'était, parce qu'on avait, grâce à cette victoire,qui est exceptionnelle, qui a été extrèmement touchée par l'arrêt du charbon dans les années 80", avance Gervais Martel. "Après ça a été plus compliqué..."Retrouvezde Gervais Martel, mené par Jean-Marc Devred sous le regard de Damien Louvet :