Football: après le cluster, le RC Lens est d'attaque pour le déplacement à Dijon

On prend plus de précautions, on se touche un peu moins... Corentin Jean

Les professionnels lensois avaient été durement touchés fin octobre par un véritable cluster: 11 joueurs et 7 techniciens avaient été mis en quarantaine suite à un test positif à la covid-19. D'où le report de deux matches. Certains avaient particulièrement infectés, comme l'entraîneur des gardiens Thierry Malaspina.Aujourd'hui, cet épisode douloureux est en passe d'être oublié.Lors de son point-presse vendredi avant le match à Dijon, Franck, lui-même affecté par le virus, a confirmé l'amélioration de la situation." Je ne sais pas si on ne sera plus touché dans les prochaines semaines mais actuellement, tout le monde va très bien, notamment Thierry Malaspina qui a été le plus touché. Il a retrouvé la forme. "L'attaquant Corentin Jean a confirmé la nouvelle."« Tout le monde a bien récupéré. On a connu une période assez complique. Pas mal de monde a été touché et on croise les doigts en espérant que ça ira mieux pour la suite mais en l’état, il n’y a pas de séquelles"Après cette épidémie violente, le protocole sanitaire a été renforcé." On prend d’autant plus de précautions, on se touche un peu moins car avant on pouvait se « checker » etc. Là on met encore plus de distance et on continue car c’est un virus assez coriace. »Avec les joueurs qui sont rentrés de sélection, l'infirmerie qui s'est vidée et les malades du covid qui n'ont pas de séquelles, Franck Haise a récupéré un groupe presque au complet.A l'exception de Cheikh Traoré (rupture du tendon d'achille), tous les joueurs sont opérationnels. Le buteur Ignatius Ganago pourrait ainsi faire sa rentrée à Dijon.Franck Haise aura de toutes façons besoin de tout son effectif puisque le RC Lens va enchaîner trois matches en une semaine: dimanche à Dijon; mercredi à Bolaert-Delelis contre Nantes (match en retard) et enfin le dimanche suivant à Angers.