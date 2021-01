Football : le RC Lens bat Montpellier (2-1) et grimpe à la sixième place

La belle saison de Lens continue. Le promu a battu Montpellier 2-1 lors de la 22e journée de Ligue 1 et siège désormais à la 6e place de l'élite. Défaits contre Nice la semaine dernière, les Lensois l'ont emporté au terme d'un match agréable au rythme enlevé, surtout en première mi-temps.

C'est également le premier acte qui a vu Lens prendre l'avantage, dès la 7e minute. Un corner mal dégagé par la défense montpelliéraine a profité à Cheick Doucouré. Le Malien, bien placé devant la surface, a eu le temps d'envoyer une belle frappe, venue se loger sur le côté droit de Dimitry Bertaud, le goal des Héraultais. Son homologue lensois, Jean-Louis Leca, rassurant tout au long du match, n'a pas tremblé, lui, lorsqu'il a fallu se détendre de tout son long pour sortir une tête de Joris Chotard juste avant la mi-temps.

Wahi répond à Kakuta

La suite fut plus hachée, à cause des nombreuses fautes commises par les deux équipes. Puis Gaël Kakuta fit la démonstration de son talent, s'il fallait encore le faire, par une magnifique frappe lontaine (67e) qui loba le gardien du MHSC. Ce fut ensuite au tour du jeune montpelliérain Elye Wahi de prouver qu'il en avait dans les crampons, en inscrivant un but grâce à un geste acrobatique (78e) dans les six mètres de Leca. Retranchés dans leur camp jusqu'à la fin du match, les Lensois ont ensuite encaissé les offensives sudistes jusqu'au coup de sifflet final, salvateur, d'Amaury Delerue.

Au 30 janvier, avec 37 points en 22 journée, et l'annonce dans la journée de la part du club que tous les salariés, y compris les joueurs, consentaient à une réduction de salaire pour aider les finances du club, amputées des droits TV et de la billeterie, le club du Pas-de-Calais peut se targuer d'un maintien quasiment assuré, d'une saison quasiment réussie et d'un avenir quasiment rose.