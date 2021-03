Football : le RC Lens encore et toujours cinquième de Ligue 1 après une victoire contre Strasbourg (2-1)

La Ligue 1, c'est simple : il y a Lille, Paris, Lyon, Monaco et le reste. Si le titre de champion de France se jouera entre l'un de ses quatre clubs, le reste, donc, est dominé par le RC Lens, solide cinquième (48 points) après sa victoire contre Strasbourg (2-1), dimanche 21 mars.

Le premier jour du printemps aura été aussi celui du premier but en Ligue 1 du défenseur malien Massadio Haidara dès la 6e minute. Une égalisation strasbourgeoise de Bellegarde (20e) et un but de Fofana (40e) terminèrent d'animer la première période, la seule à accueillir des buts. En seconde mi-temps, les Lensois n'ont pas réussi à transformer leurs nombreuses occasions et le dernier quart d'heure ne fut qu'un long stress croissant pour eux, voyant les tirs des Strasbourgeois se rapprocher du but gardé par Jean-Louis Leca.

Mais bref, Lens a tenu et Lens est cinquième. Une place qui, si elle est conservée à la fin de la saison, permettrait au club du Pas-de-Calais d'accéder aux barrages de la première édition de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

(1-2) DÉLIVRANCE ! Le Racing s'impose face au @RCSA

9⃣e match d'affilée sans défaite en championnat !#RCSARCL #rclens pic.twitter.com/l8RiNPJ7Tk — Racing Club de Lens (@RCLens) March 21, 2021

Des matches contre Lyon, Paris, Monaco et Lille dans les huit dernières journées

Une perspective qui incite le promu, depuis plusieurs semaines, à regarder plutôt vers le haut que le bas du classement et cette nouvelle victoire ne va pas l'inciter à bouger la tête. "On va être honnête, le maintien ne se jouera pas à 42 ou 44 points. On sait depuis longtemps que l'on se maintiendra", affirmait Yannick Cahuzac, le capitaine du club, le 12 mars dans les colonnes du journal L'Equipe.

L'interrogation, à laquelle vont répondre les huit derniers matches du championnat, se formule de la manière suivante : le RC Lens va-t-il se qualifier pour une coupe d'Europe, quatorze ans après sa dernière participation en octobre 2007, terminée par une défaite contre le FC Copenhague ? Le calendrier, qui comprend quatre rencontres contre Lyon, Paris, Lille et Monaco ; et le nom de leurs concurrents pour l'Europe, Marseille, Metz, Rennes et Montpellier, racontent la prudence des Lensois. "Il faut faire abstraction du contexte, rester dans notre bulle et nous-mêmes. Notre force est de ne pas nous prendre pour d'autres. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de Lens positivement. On ne se croit pas plus beaux que l'on est", estimait Yannick Cahuzac, le 12 mars.

En Ligue 1, Lens rencontra Lyon à domicile, samedi 3 avril, à 21h.