Football/Ligue 1 : les Lensois perdent face au PSG (1-2) et brisent leur série d'invincibilité

Invaincu depuis 13 matches en Ligue 1, le RC Lens s'est incliné ce samedi 1er mai face au PSG pour le compte de la 35e journée de championnat. Les Sang et or restent 5e en attendant le résultat de Rennes dimanche.

En arrivant sur son terrain du Parc des Princes pour défier Lens pour la 35e journée de Ligue 1, le PSG semblait être le prétendant parfait pour casser la belle série lensoise qui dure depuis le 23 janvier : depuis cette date, soit 13 matches, les Sang et or ne perdaient plus en championnat. Seul un accrochage en coupe de France face au Red Star (3-2) leur avait fait connaître le goût de la défaite.

Et encore, ce samedi, le club de la capitale ne s'est pas présenté avec ses plus beaux habits : Kylian Mbappé, blessé, Marco Verratti et Angel Di Maria, remplaçants, ne débutaient pas la rencontre, préservés pour le rendez-vous de mardi face à Manchester City en match retour de la Ligue des champions.

Et le prétendant a rempli son rôle, celui de gagner contre Lens au terme d’un match maîtrisé. A la 33e minute, sur une grossière erreur du Lensois Medina, Neymar récupérait le ballon à l’entrée de la surface et s’en allait ajuster tranquillement le gardien Farinez d’un plat du pied parfaitement maîtrisé. Avant cela, les Parisiens ne s’étaient montrés dangereux que sur une tête de Danilo à la suite d’un coup franc parisien très bien sorti par Farinez. Le gardien vénézuélien s’est ensuite illustré sur une frappe à bout portant de Sarabia.

🎙️ Seko Fofana au micro de @Canalplus : "On a énormément de regrets, on les a laissés jouer en première période. Ensuite, on n'a pas lâché et on s'est créé des situations. On n'a pas été ridicules. On a tenté mais ils mettent le 2e but."#PSGRCL #rclens — Racing Club de Lens (@RCLens) May 1, 2021

Lens toujours 5e en attendant le résultat de Rennes-Bordeaux dimanche

Sans deux membres de sa colonne vertébrale au coup d’envoi, Jean-Louis Leca (35 ans), blessé, et Gaël Kakuta (29 ans, 11 buts), ex-covidé, le RC Lens a, en première mi-temps, déployé son jeu comme d’habitude. Les attaquants lensois ont fait trembler les Parisiens grâce à deux occasions en fin de première période. Sans que cela ne change rien au score.

En seconde période, à la 59e minute, Marquinhos sur corner, doubla la mise et acheva un instant les espoirs lensois, avant que deux minutes plus tard Ganago les ressuscite sur un centre de Clauss. C'est son septième but de la saison. Les dernières minutes ont été à l'avantage du PSG, les Lensois n'ont jamais réussi à faire peser la menace d'une égalisation.

📈 Les stats de ce match #PSGRCL 📊 pic.twitter.com/UrJPe8MW2k — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 1, 2021

Les joueurs Sang et or savaient avant le match que quel que soit le résultat contre le PSG ce samedi, ils resteraient 5e, puisque l’OM n’a pas réussi à battre Strasbourg (1-1) vendredi soir. En revanche, si Rennes l’emporte dimanche face à Bordeaux, les Lensois repasseront 6e et auront encore trois matches pour tenter de conquérir cette cinquième place qui mène à la coupe d’Europe.