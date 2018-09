Billy-Montigny : un homme tué par le tir d'un gendarme

Les faits ont eu lieu dans le cadre d'une "filature", "au moment où les gendarmes ont tenté d'interpeller trois membres d'une bande organisée spécialisée dans la délinquance", a précisé à l'AFP une source judiciaire.



Vers 3H30, les gendarmes ont tenté d'arrêter ces trois personnes qui se trouvaient à bord d'une voiture à proximité d'un campement des gens du voyage, a déclaré une source proche de l'enquête à l'AFP. L'un des passagers a été interpellé, un deuxième a pris la fuite à pied et le troisième a tenté de s'enfuir avec le véhicule.



Un gendarme est alors entré dans la voiture, et, pour des raisons qui restent pour l'heure indéterminées, a tiré sur cet homme qui est décédé.



Les faits se sont produits rue Voltaire, à cheval sur les communes de Billy-Montigny et Fouquières-lès-Lens.



Une enquête pour "violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été ouverte et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a été saisie.