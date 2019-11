Funérailles, message du maire, marche blanche : l'émotion reste forte à Courcelles-lès-Lens après la mort des fillettes

Ce lundi après-midi, ont lieu les obsèques des deux petites sœurs de 3 et 6 ans, poignardées lundi dernier à Courcelles-lès-Lens. La cérémonie a lieu à Oignies, après une prière à la mosquée de la ville.Ce même jour, la mairie de Courcelles-lès-Lens a décidé d'organiser une collecte de dons pour la famille. "Une cellule d’écoute est mise en place dès lundi à l’école du Sacré Cœur de Noyelles, pour les enfants et les parents, parents qui ont été prévenus par mes soins ou par la directrice de l’école, a précisé le maire dans un message sur Facebook. Quant à une cellule locale, il m’a semblé judicieux de prendre des dispositions pour en accueillir une, c’est en cours d’organisation. Principale suspecte, la mère des deux fillettes a été hospitalisée d’office pour une durée indéterminée."Une marche blanche sera également organisée prochainement, annonce la mairie. "Une marche blanche sera, bien sûr organisée; toute la commune et la Municipalité souhaitant témoigner son soutien à la famille."La mère des deux fillettes interpellée il y a une semaine après le décès de deux de ses enfants a été hospitalisée sous contrainte pour plusieurs semaines . Elle avait été interpellée après le drame alors qu'elle avait quitté le domicile familial avec le benjamin de la fratrie, âgé d'un an, et avait été placée en garde à vue.